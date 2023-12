Palo del Colle, incidente sulla statale 96: un morto e quattro feriti

PALO DEL COLLE – Un morto e quattro feriti. È il bilancio di in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla statale 96, vicino Palo del Colle, nel Barese. La vittima, soccorsa dal personale del 118, è morta subito dopo il suo arrivo al pronto soccorso del Policlinico di Bari. Secondo quanto emerso finora i mezzi coinvolti sarebbero almeno quattro: per cause da accertare si sarebbero scontrati. Dei feriti, un 50enne, classificato come codice rosso, è stato trasportato all’ospedale Di Venere di Bari. Altri due, in codice giallo, sono stati portati all’ospedale San Paolo di Bari; mentre un altro codice giallo è all’ospedale Di Venere. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

