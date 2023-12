Barlettano muore in un incidente stradale in Campania

Era in Campania per le festività natalizie: un pugliese originario di Barletta ha perso la vita nella notte di Santo Stefano a causa di un incidente a Melizzano in provincia di Benevento. Si tratta di Antonio Angrisano, in Campania con la compagna per far visita ad alcuni parenti. Il 37enne avrebbe perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa dell’asfalto bagnato, ed avrebbe svoltato nel senso opposto di per recuperare stabilità. L’auto è prima finita contro un guard rail, poi è precipitata in un canale alto circa un metro e mezzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Frasso Telesino e due squadre di vigili del fuoco dal distaccamento di Telese Terme e dalla centrale di Benevento, con il supporto di una gru, ma l’uomo era già morto. Vano anche l’intervento dei soccorritori del 118. La salma si trova nell’obitorio dell’ospedale San Pio di Benevento, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

