Condividi su...

Linkedin email

FASANO E CONVERSANO – Saranno gli olandesi del Kembit Lions di Sittard-Geelen gli avversari della Junior Fasano nel terzo turno di Ehf European Cup. Dopo il successo nel doppio confronto giocato alla palestra Zizzi contro gli israeliani dell’Hapoel Ashdod la formazione allenata da Vito Fovio affronterà la seconda in classifica del campionato olandese, che nel primo turno ha avuto agevolmente la meglio sui bulgari della Lokomotiv Oryahovitsa, con +20 in trasferta e +22 in casa. Gara di andata alla nella Fletcher Topsporthal di Sittard il 3 dicembre, ritorno a Fasano la settimana successiva. Scenderà in campo questa sera, invece, la Pallamano Conversano, che dopo aver sfiorato l’impresa in un Pala San Giacomo gremito da oltre 2500 spettatori contro i fortissimi serbi della Dinamo Pancevo, battuti 30-27 dopo il 32-22 subito all’andata, ospiteranno il Fondi nella prima di quattro gare in due settimane. Sabato prossimo di nuovo in casa contro Romagna, poi mercoledì a Fasano e sabato match interno contro il Campus Italia, serbatoio per la nazionale. Quattro gare da cui trarre il massimo per risalire la china in classifica, che a causa dei rinvii delle gare per gli impegni in coppa, ha visto scivolare i biancoverdi fuori dalla zona playoff.

Foto: Junior Fasano