Condividi su...

Linkedin email

MONOPOLI – Rientra in gruppo Simone Simeri. L’attaccante del Monopoli, che ha subito la frattura del metacarpo della mano destra tre settimane fa, è tornato a disposizione di Pancaro e potrà essere inserito nell’elenco dei convocati per la gara di domenica contro il Foggia. Un recupero importante per l’attacco biancoverde, che nelle ultime giornate ha un po’ le polveri bagnate. A Viterbo contro il Monterosi sono andati in gol Piccinni e Falbo, con il Messina De Risio e Fella al 93’, a tempo scaduto e a risultato acquisito. Ad Andria è andato in gol di nuovo Falbo. Un solo gol delle punte nelle ultime tre giornate e Simeri, che non segna dal 4 settembre, nella gara d’esordio con il Taranto è uno di quelli che è mancato all’appello. Il nuovo tecnico e la voglia di rivalsa potranno aiutarlo a trovare quegli stimoli che servono ad un attaccante abituato a far gol a svoltare una stagione. Domenica, però, non sarà solo il giorno di Monopoli-Foggia. Si celebrerà la giornata mondiale della gentilezza e verranno illustrati i progetti della Lega Pro con l’aeronautica nel corso del convegno “Aeronautica Militare e Lega Pro: opportunità e valore aggiunto, in programma alla biblioteca comunale Prospero Rendella. Durante l’incontro, alla presenza del presidente della Lega Pro Ghirelli, del sindaco Annese e del generale di brigata Luca Baione sarà presentato l’accordo per il servizio sperimentale di meteorologia nei giorni dello svolgimento delle partite di Lega Pro. la Fanfara del Comando delle Scuole dell’Aeronautica Militare e 3^ Regione Aerea di Bari suonerà l’Inno d’Italia all’ingresso in campo delle squadre a suggello della partnership. Sempre al “Veneziani” di Monopoli ci sarà la benedizione di un quadro del Beato Carlo Acutis ed è prevista un’altra tappa della raccolta firme ‘No al cibo sintetico’, promossa da Coldiretti e Fondazione Campagna Amica.

Foto: Monopoli Calcio