Brutto infortunio fra le fila della Virtus Francavilla, che dovrà fare a meno di Murilo Otavio Mendes per almeno un mese. Il fantasista brasiliano è uscito infortunato dalla sfida con il Cerignola. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto hanno evidenziato una distorsione al legamento collaterale del ginocchio. Per intenderci, un infortunio molto simile a quello che vide sfortunato protagonista Leonardo Perez un anno e mezzo fa. L’ex Livorno non sarà a disposizione del tecnico per circa 40 giorni. La Virtus conta di recuperarlo dunque per la seconda metà di dicembre e per gli ultimi due impegni dell’anno solare. In sua assenza, a Castellammare, Calabro dovrà decidere se confermare il solito assetto con uno fra Di Marco e Mastropietro a fare le veci del brasiliano o se optare per il 3-4-1-2 che si è visto domenica dall’uscita di Murilo in poi. A subentrargli, al netto del parziale che vedeva l’Audace in vantaggio, è stato infatti Leo Perez, che ha affiancato Patierno in attacco, con Maiorino poco più dietro a fare da collante e da trequartista. L’assenza di Murilo sarà comunque pesantissima per un Villa che perderà per almeno sei partite il proprio secondo miglior marcatore stagionale. Tre le reti siglate fino ad ora dal classe ’95, che per migliorare il proprio score dovrà ora attendere qualche settimana. In vista di domenica, Calabro recupererà Pierno, di rientro dalla squalifica, e forse anche Solcia. Da valutare, invece, le condizioni di Ekuban, ancora alle prese con una botta al costato rimediata a Crotone.

[Credit Photo: Francesco Miglietta]