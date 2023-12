Pallamano, decaduto il Consiglio federale. Si va verso nuove elezioni

Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Handball è decaduto dopo le dimissioni della maggioranza dei consiglieri.

Questa la nota di Bientinesi, Fanelli, Fiorino, Petazzi, Podini e Sorrenti:

“A fronte di una problematica ormai da tempo sempre più evidente, che ha visto il Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Handball sostanzialmente diviso sulla maggior parte delle decisioni più importanti per la vita federale, determinando una situazione non più risolvibile, che ha creato e sta creando disagi e insuperabili difficoltà, dopo aver chiesto le dimissioni, non accettate, del Presidente durante l’ultima riunione del governo Federale, al fine di tutelare l’interesse generale e il bene di tutto il movimento della pallamano italiana e della Federazione, i consiglieri federali Flavio Bientinesi, Vincenza Fanelli, Onofrio Fiorino, Massimo Petazzi, Stefano Podini e Giovanni Sorrenti, in data 5 dicembre 2023, hanno rassegnato le proprie dimissioni, comportando di conseguenza la decadenza del Consiglio Federale.cLa decisione è stata presa al termine di una lunga riflessione e a causa di una incompatibile visione e gestione politica della Federazione Italiana Giuoco Handball”.

Il presidente Loria resta in carica per l’ordinaria amministrazione, in attesa di nuove elezioni.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp