Futsal B/M, Castellana: Joselillo, esordio con gol ed espulsione

Un gol all’esordio, ma anche una doppia ammonizione che lo costringerà a saltare il prossimo impegno casalingo contro l’ASD Città di Acri C5: è questo il bilancio di Josè Antonio Lara Martinez alla prima assoluta con la maglia del Castellana C5.

Il colpo invernale messo a segno dalla dirigenza biancoblu ha debuttato sabato scorso in occasione della vittoriosa trasferta in casa del Potenza C5 mettendo subito in mostra le sue qualità.

Spagnolo di Torredonjimeno, piccolo comune dell’Andalusia, il ventinovenne Joselillo è un calcettista dalle spiccate caratteristiche offensive, abile con entrambi i piedi e dotato di un gran tiro e di un ottimo dribbling, qualità già messe in mostra sul parquet del PalaPergola in occasione della rete del provvisorio 2-5.

Peccato per quel rosso che gli farà saltare il debutto casalingo, ma l’ex Futsal Mazara è già concentrato sulla squadra: “È vero, il mio è stato un esordio agrodolce, ma abbiamo ottenuto i tre punti e questa è la cosa che conta di più. La partita è stata molto difficile, ma abbiamo saputo soffrire e conquistare il successo nel finale. È stata una vittoria di cuore”..

Il suo approdo a Castellana è giunto quasi all’improvviso: “Sono felice di essere qui, sono grato alla società per la fiducia riposta in me. Ora è il momento di lavorare duro per raggiungere gli obiettivi che la società si è prefissata”.

Obiettivi che il calcettista spagnolo cercherà di raggiungere mettendosi al servizio della squadra: “Sono un giocatore a cui piace giocare in spazi stretti e che si trova a proprio agio nell’uno contro uno. Penso, tuttavia, che si possa sempre migliorare ed essendo molto esigente con me stesso, lavoro sodo per crescere ogni giorno sotto tutti gli aspetti”.

Nella rosa a disposizione di mister Andrea Rotondo Joselillo prende numericamente il posto di Felipe Manzalli a cui vanno i sentiti ringraziamenti di tutta la società Castellana C5 per la professionalità e l’impegno profuso nell’arco della sua militanza in maglia biancoblu.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp