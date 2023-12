Pallanuoto B/M, esordio vincente per la Waterpolo Bari

Buona la prima. La Waterpolo Bari batte nell’esordio casalingo (nella piscina di Santa Maria Capua Vetere, per indisponibilità dello Stadio del Nuoto) per 13 a 10 la temibile Bebel Roma e conferma le buone sensazioni della vigilia sul livello raggiunto dalla squadra allenata da Paolo Baiardini.

Il battesimo nella nuova stagione del campionato nazionale di serie B (girone 3) di pallanuoto porta i primi tre punti e fa comprendere ai biancorossi capitanati da Gigi Foglio che c’è tanto da lavorare per migliorare. Ad attenderli saranno sempre sfide impegnative.

La squadra è giovane ma punta a compiere graduali e continui passi di crescita. Anche perché difronte i biancorossi, che hanno ritrovato come centroboa il vecchio capitano dell’ultima serie A, Daniele Di Pasquale, si sono ritrovati un avversario dalle caratteristiche simili. Ritmi alti, tanto nuoto e voglia di far bene. Ingredienti che hanno reso l’incontro nella vasca casertana combattuto e gradevole a vedersi.

Ne sono testimonianza i parziali. A partire dal primo, con un testa a testa durato quattro minuti e continui ribaltamenti di fronte, che hanno visto avvicendarsi nei vantaggi le due compagini fino al 4 a 5 Roma sul suono della sirena, grazie a un rigore. Stesso copione nella seconda frazione, con i biancorossi in grado di rimontare e portarsi in vantaggio con i gol di Battista e Cafagno, e il pareggio di Notarini, che hanno sancito il 6 a 6 al cambio campo.

Il testa a testa si è ripetuto nel terzo quarto con le segnature di Battista e Moretti che hanno permesso ai ragazzi di Baiardini di chiudere per la prima volta una frazione in vantaggio sull’8 a 7, grazie alle due reti di DeSantis (tre in tutto nell’incontro). L’ultimo quarto ha visto ancora ribaltamenti di fronte e botta e risposta, per circa quattro minuti. Poi la miglior tenuta atletica della Waterpolo e le tre reti del capitano (quattro in tutto nella giornata) e quelle di Batitista e Lamacchia hanno fatto la differenza e chiuso la pratica.

“Era importante partire con tre punti – spiega a fine partita Baiardini – e ci siamo riusciti. Non è stato facile, l’abbiamo portata a casa alla fine. Il Babel ben allenato e organizzato ci ha fatto capire subito che nessuna partita sarà semplice. Noi non abbiamo offerto una prestazione all’altezza delle aspettative e dobbiamo cambiare subito approccio e attitudine altrimenti avremo difficoltà nella stagione”.

Il prossimo incontro è in programma sabato 9 dicembre alle 16 per la prima trasferta, di nuovo contro una compagine capitolina, Roma 2020.

Waterpolo Bari-Babel Roma 13-10 (4-5,2-1,2-1,5-3)

Waterpolo Bari: Di Modugno 1, Foglio 2 (4), Simone 3, Lamacchia D. 4 (1), De Santis 5 (3), Battista 6 (2), Di Pasquale 7 (1), Moretti 8 (1), Cafagno 9 (1), Sifanno 10, Lamacchia A. 11, Armenise 12, Abruzzese 13, Scoletta 14 All. Paolo Baiardini

