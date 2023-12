Foggia, Cudini a rischio. Idee Padalino e Colombo

FOGGIA – Una sola vittoria nelle ultime nove partite, nel mezzo ben cinque sconfitte ed una totale involuzione rispetto all’inizio della stagione. Il Foggia si è smarrito e non riesce più a ritrovarsi, la panchina di Mirko Cudini comincia a traballare. Il tecnico marchigiano è in dubbio e rischia l’esonero dopo i due k.o. consecutivi rimediati contro Latina e Casertana: Cudini è finito sotto un vortice di polemiche per alcune scelte che non hanno pagato in termini di risultati. Quella di lunedì al “Pinto” è stata una serata da dimenticare e che ha fatto diminuire la fiducia della società nei confronti dell’allenatore scelto a fine luglio. Nei pensieri del club rossonero ci sarebbe una vecchia fiamma, Pasquale Padalino, foggiano doc e già tecnico dei satanelli dal 2012 al 2014 e in una breve parentesi di tre mesi in Serie B nel 2019. Ma prima potrebbe esserci un tentativo per Alberto Colombo, recentemente esonerato dalla guida del Potenza, prossimo avversario proprio del Foggia: il tecnico dovrebbe svincolarsi dal club lucano entro il 20 dicembre, fattore che faciliterebbe le cose.

La società rossonera non vive un buon momento su più fronti, c’è infatti preoccupazione per le possibili decisioni del Giudice Sportivo in merito ai fatti avvenuti a Caserta: il precedente risale alla passata stagione contro l’Avellino, la tifoseria dauna e quella irpina provocarono dei disordini seppur senza venir mai a contatto, la sanzione fu la chiusura dello “Zaccheria” per due turni. In Viale Ofanto si fanno i dovuti scongiuri, un provvedimento simile recherebbe un danno economico al club rossonero per la mancanza di spettatori, ma anche ai 3000 abbonati sempre presenti sugli spalti dello “Zac”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp