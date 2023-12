D/H: L’Altamura prova il colpo Andrea Mobilio

L’Altamura vuole raggiungere la Serie C. Per farlo la società pugliese, capolista del girone H di Serie D, sta per chiudere un grande colpo in entrata: si tratta di Andrea Addiego Mobilio. L’esterno genovese classe 1996 dopo essersi svincolato dal Prato sarebbe pronto a vestire la maglia biancorossa dell’Altamura.

