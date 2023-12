Mancarella al Barletta, si muove il mercato dei biancorossi

BARLETTA – Mentre in campo proseguono gli allenamenti in vista del Martina, il Barletta torna a guardare con attenzione al mercato invernale che si è appena aperto ufficialmente. Biancorossi intenzionati a modificare tutti i reparti, ad eccezione della porta. Subito un primo arrivo nella mattinata di mercoledì, con Gianmarco Mancarella che ha chiuso il suo accordo con la dirigenza e sarà a disposizione di Ginestra per il match di domenica contro gli itriani.

Il classe 2002, centrocampista e all’occorrenza esterno a sinistra, ha trovato l’intesa martedì sera durante una cena con parte della società barlettana, incontro al quale era presente anche Vincenzo Camilleri. Il difensore della Gelbison potrebbe tornare in biancorosso a dieci anni dalla prima esperienza al Puttilli, insidiando così il pacchetto titolare composto da Silvestri e De Marino.

Valutazioni in corso anche su altri profili senior in mezzo al campo, per dare maggior peso in attesa dell’uscita ufficiale di Marsili. Si guarda anche in altri gironi, almeno tre i sondaggi avviati nelle ultime ore. In attacco, caccia ad un vice-Diaz: Lopez del Molfetta potrebbe far gola ai biancorossi, ma al momento resta difficile un suo addio all’Eccellenza.

Attesa per gli sviluppi di mercato, mentre in campo Ginestra deve ripartire dal pareggio di Casarano. Al Puttilli, il match contro il Martina si giocherà a porte chiuse su disposizione del Giudice Sportivo. Fischio d’inizio fissato per le 14:30.

