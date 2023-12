Picerno, non sei più una sorpresa: il secondo posto in solitaria è realtà. Ora l’assalto alla vetta

Inutile continuare a parlare di sorpresa del raggruppamento: questo Picerno ormai deve essere considerata come una realtà consolidata a livelli altissimi nel Girone C di Serie C. Dopo quanto di ottimo fatto nella scorsa stagione, con il sesto posto in classifica al termine del campionato regolare e l’eliminazione al primo turno dei playoff per mano del Potenza, l’avvio dell’annata sportiva attualmente in corso ha fatto registrare un ulteriore passo di crescita in termini di consapevolezza e di qualità di gioco espresso dai ragazzi di Longo. Fino a domenica, fino al blitz esterno sul campo dell’Audace Cerignola che ha consentito ai lucani di toccare un traguardo mai raggiunto prima: secondo posto in classifica in solitaria, con la bellezza di due lunghezze di vantaggio sulla terza, la Casertana di mister Cangelosi. Solo la Juve Stabia, con 35 punti, ha fatto meglio di Murano e compagni che al Monterisi hanno dimostrato anche di saper vincere soffrendo, di saper portare a casa le cosiddette partite sporche. Complicato nascondersi a questo punto, anche se mister Longo continua a parlare di salvezza come obiettivo primario.

Alle porte c’è la sfida di venerdì contro la stessa Casertana, uno scontro direttissimo tra due formazioni che si stanno regalando stagioni da sogno. Può essere l’occasione della definitiva consacrazione, può essere l’opportunità per provare a dare l’assalto alla vetta.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp