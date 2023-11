Pallamano A/Gold: Junior Fasano a Rubiera per recupero 6a giornata

Un mese dopo il successo sul Sassari, torna a respirare aria di Serie A Gold la Sidea Group Junior Fasano, che scenderà in campo alle ore 20 di mercoledì, 8 novembre, in casa del Secchia Rubiera. P

In terra emiliana la compagine biancazzurra recupererà il 6° turno, cioè la prima delle due giornate rinviate a causa del concomitante impegno in European Cup, con Flavio Messina e compagni chiamati a un tour de force che proseguirà sabato 11 con il match interno contro il Trieste, mercoledì 15 con la trasferta di Bolzano (recupero della 7^ giornata) e sabato 18, nuovamente in Alto Adige, contro lo Sparer Eppan. Smaltita la delusione in EHF, il club fasanese è chiamato alla reazione per restare ai vertici della graduatoria, ma dovrà prestare la massima attenzione agli uomini allenati da Alessandro Fusina che, dopo il pareggio conquistato alla 1^ giornata, non sono più riusciti ad ottenere punti, pur mostrando ottime potenzialità.

Tra le file dei campioni d’Italia non sono mancate le defezioni in questo periodo senza impegni ufficiali, e occorrerà far quadrato per ottenere l’intera posta in palio, come emerge anche dalle parole del coach Vito Fovio: “Ci aspetta un incontro molto delicato e difficile, perché il Rubiera ha finora incontrato tutte le squadre più forti, facendo anche bene, ed avrebbe meritato una classifica migliore. Inoltre, si tratta di una società organizzata che ha allestito un organico competitivo a servizio di uno staff eccellente, pertanto dobbiamo andare lì con grande fame e con la giusta voglia di vincere, sopperendo anche alle difficoltà subentrate nelle ultime settimane quando tra infortuni e convocazioni in Nazionale non ci siamo potuti allenare al meglio. Questo non deve essere affatto un alibi, ma ci deve dare la spinta in più per affrontare questa sfida”.

A dirigere l’incontro, che sarà trasmesso gratuitamente in streaming sul portale PallamanoTV (all’indrizzowww.youtube.com/watch?v=9Xb4mlwWexg ), saranno i sig.ri Bilel Rhim e Stefano Plotegher, accompagnati dalcommissario Dario Fabbian. In contemporanea, sempre alle ore 20 di mercoledì 8 novembre, si disputerà anche l’altro recupero della 6^ giornata di Serie A Gold, che vedrà confrontarsi Sassari e Bolzano.​



