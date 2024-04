Pallamano A/Gold, Fasano vola a Lavis per confermarsi in vetta

Impegno in terra trentina per la Sidea Group Junior Fasano, che alle 20.00 di sabato 13 aprile affronterà il Pressano a Lavis nel match valido per la 23a giornata della Serie A Gold 2023/24.

L’obiettivo per la compagine biancazzurra è quello di confermare la testa della classifica, riconquistata sabato scorso, ma è ben presente la consapevolezza che, nonostante i tanti punti di differenza in graduatoria, questo match non si presenta certamente facile per i campioni d’Italia in carica.

Il team giallonero, allenato dall’ex Branko Dumnic, ha cambiato radicalmente marcia nel girone di ritorno, abbandonando l’ultimo posto e risalendo la china alla ricerca del miglior piazzamento possibile in ottica playout, spint anche dalle reti di Hatem Hamouda, miglior realizzatore del campionato davanti al fasanese Marko Knezevic.

”Questa partita può valere un’intera stagione – dichiara coach Vito Fovio –, perché sono proprio queste gare che fanno la differenza: sulla carta siamo favoriti, ma la realtà dei fatti è differente, dovendo affrontare su un campo ostico una squadra agguerritissima, alla ricerca di punti salvezza. Ritengo inoltre, che il Pressano abbia raccolto molto meno di quanto abbia meritato, però siamo consapevoli di tutto questo e abbiamo lavorato duramente per andare lì e conquistare l’intero bottino”.

La sfida del PaLavis, che sarà trasmessa gratuitamente in streaming su PallamanoTV (link www.youtube.com/watch?v=0XzRLLJJnz8), sarà arbitrata da Angelo Castagnino e Sebastiano Manuele, con la presenza del commissario federale Mauro Mondin.

Il quadro completo del 10° turno di ritorno: Macagi Cingoli-Carpi, Conversano-Cassano Magnago, Trieste-Secchia Rubiera, Alperia Black Devils-Teamnetwork Albatro, Sparer Eppan-Bozen, Brixen-Raimond Ego Sassari, Pressano-Sidea Group Junior Fasano.



