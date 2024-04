Pallamano A/Gold: Conversano, ecco il primo spareggio playoff

Quattro gare al termine della regular season e un finale di stagione che si preannuncia più incandescente che mai.

La bagarre in vetta alla classifica vede il Conversano a un solo punto dalla quarta piazza, attualmente occupata dal Bolzano, ma un solo punto è anche quello che divide Lupo e compagni dal Cassano Magnago, tornato prepotentemente in lotta scudetto dopo l’importante vittoria di sabato scorso contro il Brixen.

Fiato sul collo, dunque, ma anche tanta voglia di rivalsa da parte dei biancoverdi che non hanno altri risultati a disposizione se non la vittoria dopo la brutta sconfitta di Siracusa.

Infortunati a parte, servirà una grande prova di carattere e orgoglio da parte dei conversanesi chiamati al tutto per tutto per salvare una stagione a dir poco sfortunata. “È stato un campionato equilibrato, ma anche molto sfortunato per noi in termini di infortuni – dichiara Massimiliano Possamai, ex di turno -. In quest’ultima parte di campionato saranno “finali” per tutti, pertanto ogni risultato è possibile fino all’ultima giornata. Credo che in questo momento Cassano sia la squadra più in forma, capace di non mollare anche nei momenti di difficoltà. Noi, finora, siamo stati discontinui, ma conosciamo l’importanza di queste partite: infatti, già contro di loro servirà la nostra miglior versione. Invito tutti al palazzetto consapevole che il pubblico ci farà sentire la sua vicinanza. Forza Conversano”.

Appuntamento per tutti i tifosi biancoverdi è sabato 13 aprile alle ore 18.30 al Pala San Giacomo di Conversano e in diretta streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Giuoco Handball raggiungibile tramite la pagina www.pallamano.tv.

