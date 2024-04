Svelato il calendario della Red Bull Cliff Diving World Series 2024

I diver della Red Bull Cliff Diving World Series si lanciano in acrobazie mozzafiato da un’altezza di 21 metri (donne) e 27 metri (uomini), raggiungendo 85 km/h di velocità nei soli 3 secondi di caduta libera, senza alcuna protezione se non la concentrazione, l’abilità e il controllo fisico. La competizione internazionale di tuffi da grandi altezze non si ferma e celebra le oltre 100 tappe che nelle 15 stagioni passate hanno visto la partecipazione di più di 100 atleti.

LE NOVITÀ DELLA NUOVA STAGIONE: Irlanda del Nord e Canada sono le nuove location che si aggiungono a quelle iconiche, per un totale di otto tappe. Per quanto riguarda gli atleti, Simone Leathead (CAN) e Carlos Gimeno (ESP) partecipano come permanent diver , unendosi così agli atleti più forti della disciplina.

IL CALENDARIO DELLA RED BULL CLIFF DIVING WORLD SERIES 2024:

· A maggio si apre in grande stile ad Atene, Grecia , la nuova stagione, segnando il ritorno delle World Series nella culla dell’eccellenza sportiva, per la prima volta dal 2011. Novità assolute per la categoria femminile, mentre per quella maschile si tratta di una tappa inedita per l’attuale formazione, dal momento che nessun atleta che ha gareggiato nel 2009 e nel 2011 è ancora in gara.

· A giugno prende il via un fitto calendario estivo con ben due tappe imperdibili. Si parte dagli Stati Uniti con Boston. I diver si tufferanno da piattaforme posizionate sul tetto dell’Institute of Contemporary Art, celebrando il traguardo delle 100 tappe del campionato di tuffi da grandi altezze, dal suo debutto nel 2009.

· I diver torneranno poi in Europa per l’ormai immancabile tappa italiana a Polignano a Mare. L’iconica cittadina pugliese, conosciuta come la patria europea dei tuffi da grandi altezze, ospiterà infatti la Red Bull Cliff Diving World Series per l’undicesima volta. I fan di questa disciplina rimarranno ancora una volta a bocca aperta di fronte alle straordinarie evoluzioni dei diver dalle scogliere a picco sul Mar Adriatico.

· Luglio segna l’arrivo della prima delle due new entry nel calendario 2024. La quarta tappa vede protagonista la Causeway Coast dell’Irlanda del Nord . Quest’area, famosa per essere stata la location della celebre serie tv Game of Thrones , è caratterizzata dall’incontro tra le acque scure e agitate dell’Atlantico e le scogliere frastagliate della Causeway Coast. Ci aspettano momenti ad alta tensione mentre gli high divertesteranno i loro limiti da ben tre piattaforme diverse, comprese quelle a strapiombo sulla scogliera.

· Ad agosto si arriva al giro di boa della stagione 2024. Gli atleti si tufferanno nelle fresche acque blu del fiordo di Oslo, in Norvegia . Gli spettatori potranno godersi tutta l’azione da una prospettiva inedita, osservando le evoluzioni da un punto privilegiato: il tetto dall’architettura unica dell’Opera che ospita la piattaforma più lunga di tutta la competizione: ben 30 metri!

· A sole due settimane di distanza, agosto si chiude con un’altra location inedita, che ospita la sesta tappa della stagione. Gli high diver si dirigeranno per la prima volta in assoluto in Canada , terra natale della promessa Molly Carlson e della neo permanente Simone Leathead.

· A settembre inizia il conto alla rovescia per l’incoronazione dei campioni, con il ritorno della World Series ad Antalya, Turchia . Atatürk Park , nel cuore del porto turistico della metropoli turca, ha ospitato l’ élite dei tuffi da grandi altezze nel lontano 2009, anno di debutto del campionato quando gareggiavano solamente gli uomini. Dopo 15 anni, come per Atene, sarà un’avventura completamente nuova per gli atleti. Antalya, penultima tappa della stagione, è un punto cruciale: una grande prestazione o un errore improvviso potranno cambiare le sorti della gara.

· L’ultima tappa del calendario 2024, finale di stagione, sarà Sydney, casa di Rhiannan Iffland, campionessa in carica e leggenda del Red Bull Cliff Diving. A novembre verrà perciò assegnato il trofeo King Kahekili ai diver più forti.

CHI SONO I NUOVI VOLTI E LE STELLE EMERGENTI?

La quindicesima stagione accoglie una nuova generazione di permanent diver , con quattro nuovi atleti che rinnoveranno le fila della competizione. La ex wildcard canadese Simone Leathead e la colombiana Maria Paula Quintero si uniscono alla categoria femminile. Il campione assoluto del 2017, Jonathan Paredes dal Messico, fa un ritorno trionfale nella categoria maschile dei permanenti , affiancandosi ai migliori al mondo. A lui si aggiunge l’ex jolly spagnolo Carlos Gimeno, che si è classificato al terzo posto la scorsa stagione.

Durante ogni tappa gareggiano 12 uomini e 12 donne. Otto per ogni categoria saranno permanent diver , quattro le wildcard .

Uno sguardo veloce alla stagione 2023 ci ricorda l’acceso scontro che si è protratto fino all’ultimo tuffo nella categoria maschile, con la vittoria finale del rumeno Constantin Popovici, che ha conquistato il suo primo titolo davanti alla nuova superstar britannica dei tuffi da grandi altezze, Aidan Heslop. Nella categoria femminile, invece, è stata ancora Rhiannan Iffland a dominare, seguita dalla canadese Molly Carlson e dall’australiana Xantheia Pennisi, terza nella classifica generale.

COSA C’È DI IMPERDIBILE IN QUESTA DISCIPLINA CHE COMBINA PERFORMANCE MOZZAFIATO DA UN’ALTEZZA TRE VOLTE SUPERIORE A QUELLA DEI TUFFI OLIMPICI?

Durante i tre giorni di gara, parteciperemo a otto intense gare dove i diver provenienti da ben 17 nazioni diverse si spingeranno oltre i loro limiti per diventare i nuovi campioni, esibendosi in salti, torsioni e capriole da altezze incredibili!

Concentrazione assoluta, prestanza fisica e controllo mentale sono fondamentali per conquistare l’ambito del trofeo King Kahekili. Le gare si svolgeranno in luoghi che spaziano da meraviglie naturali, passando per siti storici e acque incontaminate .

Calendario della Red Bull Cliff Diving World Series 2024

26 maggio – Atene, Grecia

8 giugno – Boston, Stati Uniti

30 giugno – Polignano a Mare, ITA

2 luglio – Costa di Causeway, NIR

10 agosto – Oslo, NOR

25 agosto – Montreal, CAN

29 settembre – Antalya, TUR

10 novembre – Sydney, Australia

