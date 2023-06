Pagano (PD). ‘Fitto scomparso, sabota Giochi Mediterraneo’

“Se con la stessa solerzia del commissariamento avessero provveduto a rendere disponibili le risorse, a quest’ora tutti i cantieri dei Giochi del Mediterraneo sarebbero già aperti e qualche intervento persino concluso”. Così Ubaldo Pagano, deputato pugliese del Partito Democratico.

“Invece questo Governo continua a sabotare la manifestazione del 2026 e i comuni coinvolti, Taranto compresa, sono lasciati al totale abbandono mentre operosamente continuano a fare la loro parte”.

“Quanto ci vorrà ancora al Ministro Fitto per mettere una firma su un DPCM già pronto da un anno? I comuni hanno consegnato a tempo record le modifiche richieste ai progetti ma da Palazzo Chigi hanno smesso di rispondere al telefono. Questa è la conferma che il Commissario straordinario non serviva affatto, come raccontato, ad accelerare la realizzazione del master plan, ma solo a togliere alla Regione e ai Comuni la gestione delle opere, per la stessa ossessione di accentrare soldi e potere nelle mani del Ministro e dei suoi sodali.”

