Bisognerà attendere il prossimo 18 marzo per conoscere l’esito del processo a carico del Brindisi scaturito dalla proposta di deferimento del Procuratore Federale. Secondo l’accusa il club biancazzurro non ha rispettato i tempi per i pagamenti imposti dalla Lega dello scorso 16 dicembre. Pertanto, si legge nel dispositivo: Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, non definitivamente pronunciando, rinvia la trattazione del procedimento all’udienza del 18 marzo 2024 ore 11:15, in modalità videoconferenza, con salvezza dei diritti di prima udienza e sospensione dei termini ai sensi dell’art. 38, comma 5, lett. d), CGS CONI. Ordina alla società Brindisi Football Club Srl di depositare, entro il 14 marzo 2024 ore 16:00, gli estratti dei propri conti correnti con indicazione del saldo giornaliero che abbracci le giornate dal 15 al 19 dicembre 2023.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author