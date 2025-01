Ostuni, tragico scontro sulla provinciale: deceduta giovane donna

OSTUNI – Tragico incidente mortale tra il centro abitato e la marina di Ostuni, sulla Strada provinciale 20 dove, in mattinata, nello scontro tra una Lancia e un’Audi ha perso la vita una giovane ragazza, deceduta sul colpo. Altri due feriti sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale, al Perrino di Brindisi, in codice rosso. Sul posto, anche i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni e del comando provinciale. I rilievi sono stati affidati a carabinieri e agenti della Polstrada, chiamati a ricostruire la dinamica dello scontro.

