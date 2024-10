Ostuni, spaccio di eroina e anfetamina: arrestato sorvegliato speciale

OSTUNI – Nonostante fosse già sottoposto a sorveglianza speciale, ad Ostuni un uomo del posto è stato arrestato con l’accusa di spaccio perché trovato in possesso di 140 grammi di eroina e anfetamina. L’operazione, condotta dagli agenti del locale commissariato di Polizia di Stato, non casuale, ma è il risultato di una meticolosa attività investigativa e di osservazione mirata a contrastare il ritorno e la diffusione di droghe pesanti nel territorio.

L’operazione apre ad una riflessione. Il fenomeno del ritorno dell’eroina sul mercato, lo dice la cronaca recente, è allarmante e mostra un quadro complesso: la sostanza sta rientrando nei mercati locali, complice l’attività di organizzazioni criminali che, nonostante i controlli e le misure restrittive, continuano a trovare canali per distribuirla. Gli sforzi delle forze dell’ordine finalizzate alla repressione dei crimini legati allo spaccio e al traffico confermano l’importanza di un controllo capillare per colpire i trafficanti anche a livello locale. Da qui, l’attenzione mostrata dal questore di Brindisi Giampietro Lionetti al fenomeno, contrastato a suon di controlli in tutta la provincia messapica.

