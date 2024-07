Ostuni, ritrovato ordigno bellico, verifiche artificieri in corso

Un ordigno bellico è stato trovato in tarda mattinata in un terreno di campagna ad Ostuni, in provincia di Brindisi. Sarebbero stati i proprietari del terreno ad accorgersi della presenza dell’ordigno, allertando la protezione civile ed i carabinieri. Sul posto è giunto personale specializzato degli artificieri che ha messo in sicurezza l’area. Nelle prossime ore l’ordigno sarà recuperato e fatto brillare.

