OSTUNI – Un arresto e una denuncia a piede libero. Questo è il risultato raggiunto nel pomeriggio di domenica 8 gennaio dal personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ostuni, impegnato nello svolgimento di intensificati servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Brindisi Annino Gargano nell’ambito della prevenzione e repressione dei reati in genere ed in particolare dei furti in appartamento. Nel dettaglio, i poliziotti, mentre transitavano in Corso Garibaldi, notavano due individui noti che sottoponevano prontamente a controllo. Uno dei due, S.A. classe ’94, ostunese, già in regime di detenzione domiciliare, veniva arrestato per il reato di evasione nonché denunciato in stato di libertà per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, in quanto trovato con arnesi e strumenti atti allo scasso custoditi all’interno di un borsello. Il secondo, S.F. classe ’73, anch’esso ostunese, veniva invece denunciato a piede libero per porto e detenzione di oggetti atti ad offendere, in quanto trovato in possesso di un coltello e di un guanto da giardinaggio. Tutti gli strumenti rinvenuti venivano sottoposti a sequestro.

Condividi su...

Linkedin email