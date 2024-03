Osservatorio, nessun provvedimento per Bari-Sampdoria. Gara particolare per Iachini

Bari-Sampdoria, in programma sabato pomeriggio alle ore 16.15 allo stadio San Nicola, sarà un match particolare per l’allenatore biancorosso Beppe Iachini. Il tecnico, che compirà 60 anni il prossimo 7 maggio, è stato l’artefice della risalita della formazione blucerchiata dalla Serie B alla Serie A nella stagione 2011/2012. Subentrato ad Atzori, Iachini portò i liguri alla promozione dopo aver battuto nei playoff il Sassuolo in semifinale e il Varese in finale. Nota di colore, in quel Varese giocava un giovanissimo Raffaele Pucino. Il Bari trova un avversario guidato da Andrea Pirlo, campione del mondo con l’Italia nel 2006 e alla ricerca della rivalsa dopo l’avventura alla Juventus e quella in Tuchia con il Karagumruk. Una Samp reduce da 9 punti nelle ultime quattro gare, una media promozione che ha portato i blucerchiati in zona playoff. Il Bari si ritroverà di fronte Sebastiano Esposito, che dall’inizio della stagione ha già collezionato 5 gol e 5 assist, un bottino che poteva essere maggiore se l’attaccante non fosse stato fermato da un infortunio. Nel frattempo non c’è pericolo chiusura dei settori per l’incontro di sabato. L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha rinviato al Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive la decisione su Modena-Bari, che potrebbe essere vietata ai tifosi biancorossi. Nessun provvedimento, invece, per Bari-Sampdoria.

