Il Monopoli chiama a raccolta il pubblico

Il Monopoli chiama a raccolta i tifosi per la gara contro la Turris, scontro diretto fondamentale per la corsa salvezza in programma al Veneziani domenica sera alle ore 20.45. 29 punti per i biancoverdi, reduci dal successo sul campo del Cerignola, 32, invece, per i corallini, che hanno battuto la Casertana nel derby che si è disputato lunedì sera allo stadio Liguori. Entrambe in zona playout, entrambe alla ricerca del miglior piazzamento e magari di quella zampata utile per provare ad andare a +9 dalla penultima ed evitare gli spareggi per non retrocedere. Taurino recupera Viteritti e Hamlili, che al Monterisi hanno scontato il turno di squalifica, ma non ancora Fazio, che sta accelerando per provare a tornare in campo in casa contro il Sorrento. In dubbio fino all’ultimo, invece, il difensore argentino Berman, che dovrebbe rientrare in gruppo negli ultimi due allenamenti. Per riempire lo stadio, intanto, la società ha messo in atto l’iniziativa “Cuori biancoverdi”. Ogni abbonato alla stagione calcistica 2023/2024 ha la possibilità di “presentare” e portare con sè fino a 3 amici al Veneziani, acquistando altrettanti biglietti in curva (al costo di 3 euro + prevendita 1,50 euro) o in tribuna (al costo di 5 euro + prevendita 1,50 euro). La promo non è disponibile online, ha validità fino a sabato 16 marzo 2024 alle ore 19.

