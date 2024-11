Oscar Green 2024, Coldiretti premia i giovani innovatori

BARI – Dalla farina confezionata in atmosfera modificata in buste di carta riciclata al foraggio idroponico per risparmiare acqua, dallo sheep burger all’oasi culturale tra le mucche, dal bosco agrisensoriale alle emozioni turismatiche, sono tutte le idee agricole e agroalimentari geniali realizzate dai giovani innovatori della Puglia e presentate a Bari alla premiazione degli Oscar Green 2024 dei giovani agricoltori della Coldiretti Puglia, nella mostra della creatività Made in Italy, che punta a garantire l’autosufficienza alimentare ed energetica, oltre alla tutela dell’ambiente, uno sforzo innovatore emerso anche per rispondere agli effetti dei cambiamenti climatici, della siccità e dalla crisi generata dai conflitti.

In Puglia il 15,3% delle aziende agricole giovani sul totale è bio ed il 23% è impegnato nelle stalle, con le nuove idee green.

