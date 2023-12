ORIA – Accusato di droga e tentata estorsione, Fabrizio Russo si era reso irreperibile dal gennaio 2022 quando scattò un’operazione della Guardia di finanza che portò all’arresto di 23 persone. L’inchiesta riguardava un traffico di stupefacenti, cocaina ed eroina, che, transitando da Olanda e Turchia arrivava a bordo di autobus e camion in Puglia, ad Oria, per poi essere smistata in tutto il Sud Italia. Con il processo già in corso, all’appello mancava proprio il 46enne Russo, accusato anche di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. La sua latitanza si è conclusa nella notte: l’operazione porta la firma della Dia di Lecce che con il supporto di agenti della polizia di Stato, coadiuvati anche da finanzieri, carabinieri e vigili del fuoco, hanno individuato il fuggitivo all’interno di un’abitazione del centro abitato. Il ricercato, originario di Monopoli ma residente appunto nel Borgo Federiciano, è stato condotto nel carcere di Brindisi.

Russo, noto negli ambienti legati alla Scu con il soprannome di “Pizzichicchio”, già nel 2016 fu catturato dopo una latitanza in Spagna, conclusa a maggio.

