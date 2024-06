Oria, celebrato il matrimonio del figlio di Bruno Vespa: tanti i vip presenti

Circa 300 persone, tra invitati e curiosi del posto, hanno riempito la Basilica Cattedrale di Oria, chiesa nella quale nel pomeriggio di sabato 22 giugno, svariati esponenti del mondo della politica, del giornalismo e dello spettacolo in generale, hanno assistito alle nozze di Alessandro Vespa, primogenito del noto Bruno e della magistrata Augusta Iannini.

Un sabato pomeriggio se non altro insolito per la cittadina di Oria: tra l’incanto degli ospiti, rimasti ammaliati dal centro storico del borgo federiciano, e la curiosità degli oritani giunti nei pressi del palazzo diocesano anche solo per strappare un saluto o una foto con gli ospiti d’onore di giornata. Un’attenzione comunque educata e mai sfociata in impertinenza, anche grazie al lavoro del servizio di sicurezza previsto per l’occasione. A beneficio di ordine e comodità, dagli sposi è stato anche messo a disposizione degli invitati un servizio di trasporto utile non solo per non perdersi nelle viuzze del suggestivo centro storico di Oria, ma anche per evitare una notevole salita in un afoso pomeriggio di ormai fine giugno.

Il matrimonio è stato celebrato da Monsignor Vincenzo Pisanello in persona, vescovo di Oria, mentre la festa è poi proseguita a pochi chilometri di distanza, presso la tenuta di famiglia Masseria Li Reni. Neanche a dirlo, svariati i personaggi più che noti: da Angelino Alfano a Pier Ferdinando Casini, passando per Maria Elena Boschi.

Un evento illustre in cui a vincere è stata l’ospitalità. E chissà che qualcuno di questi ospiti illustri non decida di tornarci ad Oria in futuro, così da viverla nei panni di turista, e conoscerla in un contesto di maggior tranquillità

