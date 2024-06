Brindisi: Sparatoria sulla litoranea, proseguono le indagini

La Polizia di Stato avrebbe fermato una persona in relazione alla sparatoria avvenuta oggi sulla litoranea brindisina. Le indagini degli inquirenti avrebbero fatto stringere il cerchio e stando a quanto si apprende, il quadro sarebbe più chiaro. L’uomo sarebbe stato portato in Questura intorno alle 18, ma al momento non è dato sapere se si tratta di chi ha sparato. Un grave episodio che inizialmente indicato come un vero e proprio giallo, avvenuto nella tarda mattinata di oggi, sabato 22 giugno sulla costa a nord del capoluogo adriatico. Tanta paura tra la gente che stava trascorrendo la giornata al mare, stando alle notizie raccolte, le due persone ferite si sarebbero recate in ospedale con ferite da arma da fuoco. Una volta entrate nel pronto soccorso, il personale medico e paramedico ha allertato la polizia che ha avviato le indagini. Non è ancora chiara l’esatta dinamica dell’accaduto ma il ferimento sarebbe scaturito nel corso di una lite avvenuta nei pressi di Lido Risorgimento.

Uno dei feriti avrebbe riportato ferite ad una coscia, l’altro a un polpaccio. Gli inquirenti stanno esaminando le immagini di videosorveglianza registrate dalle telecamere della zona. Al momento non risultano esserci denunce. I due feriti sarebbero due persone del posto, rispettivamente di 40 e 60 anni.

ARTICOLO AGGIORNATO ALLE ORE 21

