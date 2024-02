ORIA – Trovata in fiamme tra le campagne, a ridosso della Statale 7 tra Oria e Francavilla Fontana. Sono in corso le indagini sulla Fiat 500X che, rubata pochi giorni fa in provincia di Taranto, è misteriosamente ricomparsa nella serata di martedì. Il rogo, prontamente segnalato dagli automobilisti, nei pressi dello svincolo della superstrada tra il Borgo Federiciano e la Città degli Imperiali.

Auto rubata e incendiata: indagini

Sul posto, per spegnere l’incendio, i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla, con i carabinieri della locale compagnia intervenuti per le indagini del caso. Si cerca di comprendere se il mezzo, il cui furto era stato denunciato la scorsa settimana, possa essere stato impiegato in qualche azione criminosa.

