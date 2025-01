Ordine avvocati Taranto, Cassazione conferma elezione De Franco, Macrì e Thiery: scelte legittime

TARANTO – La Corte di Cassazione, con le sentenze n. 1598, 1599 e 1603 pubblicate il 22 gennaio 2025, ha confermato la regolarità dell’elezione dei consiglieri dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, Adriano De Franco, Giuseppe Macrì e Nestore Thiery, difesi dall’Avv. Fedele Moretti.

La Cassazione ha rigettato i ricorsi presentati dall’Ordine di Taranto (all’epoca presieduto dall’Avv. Giovanni Cigliola), dall’Avv. Fabrizio Nastri e da altri consiglieri, assistiti dall’Avv. Maria Casiello, che contestavano le decisioni favorevoli degli Avvocati De Franco, Macrì e Thiery adottate dal Consiglio Nazionale Forense.

In particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il mandato infrabiennale svolto dagli Avv. De Franco, Macrì e Thiery non va considerato nel calcolo del doppio mandato, come erroneamente sostenuto dalla commissione elettorale e richiesto dai ricorrenti. Inoltre, le sentenze hanno sottolineato e confermato i conflitti di interesse che avevano caratterizzato la condotta di tre membri della commissione elettorale, legati a candidati per via di parentela o rapporti professionali.

