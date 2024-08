Ora Lecce, “Le Pagelle dal Nord Salento” per Inter – Lecce

Le Pagelle dal Nord Salento sono lo spazio che abbiamo voluto regalare e dedicare ai salentini fuori sede che vivono lontano dalla loro terra. I voti sono dati infatti da quei tifosi del Lecce che hanno lasciato il Salento ma che non hanno dimenticato i colori giallorossi, portandoli con fierezza in quelle che sono diventate le loro nuove case. Associazioni, club, gruppi di amici, famiglie o singoli salentini attraverso i loro video possono raccontare le emozioni vissute seguendo le partite dell’US Lecce ed esprimere le loro valutazioni a Baschirotto e compagni. Uno spazio totalmente a vostra disposizione e che verrà trasmesso durante la puntata settimanale di Ora Lecce in onda ogni martedì alle 21:00 sul canale 14 del DTT e in streaming su https://www.antennasud.com/streaming/ .

Dopo le prime pagelle di Simone da Como, ecco quelle di Alfredo e dei suoi figli Alessio e Andrea da Alba (CN) che hanno seguito Inter – Lecce realizzando il video de Le Pagelle dal Nord Salento direttamente dall’interno dello stadio Meazza di San Siro.

