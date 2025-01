Operazione Sud Est, Poli Bortone: “Duro colpo a criminalità salentina’

“Un duro colpo alla criminalità organizzata salentina”. Così Adriana Poli Bortone, sindaca di Lecce, ha commentato l’Operazione Sud Est, che ha portato all’arresto di 87 persone e all’iscrizione nel registro degli indagati di altre 112, tutte accusate di far parte di un vasto traffico di droga, armi ed estorsioni.

Il primo cittadino ha espresso il suo “più sincero compiacimento” al comandante provinciale dei Carabinieri, Donato D’Amato, e a tutta l’Arma per il successo dell’operazione, frutto di un’articolata attività investigativa condotta in collaborazione con la Procura. “L’impiego di 470 militari, con il supporto di unità specializzate come l’Undicesimo Reggimento Carabinieri Puglia e il Nucleo Elicotteristi di Bari dimostra l’attenzione e la capillare presenza delle Forze dell’Ordine sul nostro territorio”, ha sottolineato Poli Bortone.

Un’operazione di grande rilievo, secondo il sindaco, che garantisce sicurezza e legalità, ma che deve essere accompagnata da un impegno costante anche a livello istituzionale. “Come Comune continueremo a sostenere queste azioni in ogni forma possibile. A Lecce terremo alta la guardia, soprattutto nella lotta alla droga e all’alcolismo tra i giovani, fenomeni che rappresentano un grave pericolo sia per la salute che per la sicurezza della nostra comunità”, ha concluso la sindaca di Lecce.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author