Operatori turistici in visita alle Grotte di Castellana

CASTELLANA GROTTE – Due giorni per conoscere le Grotte di Castellana, dentro le caverne e nei corridoi che portano fino alla Grotta Bianca, ma anche fuori per le strade della cittadina per rivivere la storia di Castellana e quella delle Badesse che per oltre 500 anni hanno governato il territorio. È quanto accaduto nell’ambito della seconda edizione dell’educational tour per operatori turistici “FarmTrip 2024 Experience & Lab” questo fine settimana nel complesso carsico della cittadina del sud est Barese.

Per valorizzare e promuovere l’offerta turistica esperienziale della società Grotte, sono stati invitati a Castellana alcuni dei migliori tour operator che in Italia, già da qualche anno, sviluppano itinerari in Puglia per i loro clienti. In particolare, il primo giorno è stato dedicato a coloro i quali realizzano viaggi e tour personalizzati, cuciti su misura per gruppi o viaggiatori singoli che hanno un’idea di turismo più lento, ad alto valore esperienziale, leisure e luxury e quindi dedicato al tempo libero o al lusso. Il secondo giorno è stato riservato, invece, ai tour operator che si occupano di turismo scolastico e ai dirigenti degli Istituti Comprensivi del territorio.

