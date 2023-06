Operaio investito su SP231, 45enne di Andria indagata per omicidio stradale

ANDRIA – È indagata per omicidio stradale la 45enne di Andria che martedì mattina ha travolto e ucciso Gabriel Aurelian Petrescu, 23enne di Corato che stava lavorando sulla Strada Provinciale 231 in territorio di Terlizzi. La donna, alla guida della sua auto, ha investito l’operaio ed è stata iscritta nel registro degli indagati.

Interrogata dai Carabinieri su coordinamento del PM della Procura della Repubblica di Trani, Lucio Vaira, la conducente della vettura avrebbe riferito di non aver visto Petrescu sulla carreggiata mentre segnalava, con una bandiera, la presenza dei suoi colleghi intenti nella pulizia del ciglio stradale. La 45enne, a specifica domanda degli inquirenti, avrebbe risposto di non trovarsi al cellulare al momento dell’impatto.

La dinamica dell’incidente e le condizioni che l’hanno causato verranno chiarite dalle indagini in corso di svolgimento, in attesa di accertare la veridicità delle dichiarazioni fornite dalla donna al volante. Ad occuparsene sarà la Compagnia dei Carabinieri di Molfetta, con il supporto dello Spesal della ASL di Bari. Probabile una consulenza di un tecnico per ottenere maggiori dettagli sull’accaduto. Nel frattempo, la salma del 23enne è stata trasferita presso l’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari. Il medico incaricato di svolgere l’esame autoptico sarà la dottoressa Sara Sablone.

