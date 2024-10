Omicidio Turturo, l’autopsia conferma suicidio di Lacarpia

BARI – Si sarebbe suicidato Giuseppe Lacarpia, il 65enne di Gravina in Puglia, sulla Murgia Barese, trovato senza vita la notte tra martedì e mercoledì nella sua cella del carcere di Bari. Questo almeno stando ai primissimi risultati dell’esame autoptico svolto sul cadavere dell’uomo da parte del professor Biagio Solarino dell’istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari. Per consentire lo svolgimento dell’autopsia, la Procura di Bari aveva aperto un fascicolo a carico di ignoti per istigazione al suicidio. Il corpo di Lacarpia potrà ora tornare ai familiari che, provati dalla doppia tragedia. il giorno della notizia del suicidio, mercoledì scorso, la figlia Antonella aveva commentato con emoticon festanti, sui social, la notizia del suo suicidio. Ora si potranno organizzare i funerali. Lacarpia finì in carcere lo scorso 6 ottobre con l’accusa di omicidio premeditato, aggravato dalla crudeltà, della moglie Maria Arcangela Turturo: prima avrebbe tentato di darle fuoco mentre la donna si trovava in macchina, poi l’avrebbe uccisa a mani nude. Nel pomeriggio di lunedì, poco prima di morire, aveva ottenuto un permesso dal Tribunale per andare a visitare la tomba della moglie nel cimitero di Gravina.

