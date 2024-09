Oltre 8000 bambini al Via del Mare

Lecce – Oltre 8000 bambini degli istituti scolastici e delle scuole calcio del Salento hanno risposto presente all’invito della società giallorossa che ha messo a disposizione per loro i biglietti della gara di Coppa Italia Lecce – Sassuolo. Un momento che tanti piccoli salentini ricorderanno per sempre avendo vissuto per la prima volta l’emozione di una gara dal vivo nello stadio dei loro beniamini.

