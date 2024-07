“Occhio alle truffe”, diverse iniziative a Trani per tutelare gli anziani

Informare e proteggere i cittadini, con particolare attenzione agli anziani. E’ questo uno degli obiettivi del progetto “Occhio alle truffe”, presentato a Trani. L’Associazione ANTEAS, tra i promotori dell’iniziativa, ha programmato un fitto calendario di incontri per sensibilizzare e informare la comunità, in particolare le persone anziane, sui rischi delle truffe e su come prevenirle, attraverso una serie di appuntamenti che si terranno per tutto il mese di Luglio e Agosto nei luoghi maggiormente frequentati dalla popolazione adulta. Si tratterà di una vera e propria campagna di informazione e sensibilizzazione per fornire consigli pratici attraverso il supporto delle forze dell’ordine, di esperti, consulenti legali e psicologi.

