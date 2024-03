Nuovo ospedale di Andria, convocata l’assemblea dei sindaci

ANDRIA – Convocata per lunedì 11 marzo l’assemblea dei sindaci per discutere del nuovo Ospedale di Andria. Passi in avanti per il nuovo polo sanitario della sesta provincia pugliese, sollecitato da amministrazione comunale e ASL della BAT. Il sindaco Giovanna Bruno ne sottolinea l’urgenza, evidenziando anche la riqualificazione del Bonomo e il nuovo progetto della Casa di Comunità.

Fondamentale la collaborazione tra gli enti amministrativi, per accelerare un percorso avviato da tempo e che risponda alle urgenze sanitarie del territorio, tra cui le migliaia di accessi al pronto soccorso e il numero dei posti letto.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author