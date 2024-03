Trasporti, Ryanair lancia 10 nuove rotte per l’estate

BARI – Atene, Barcellona, Dubrovnik, Malaga, Katowice, Rodi, Tirana, Tolosa, tutte da Bari, Danzica e Trieste da Brindisi. Dieci nuove destinazioni firmate Ryanair da e per gli scali del capoluogo pugliese e quello messapico per l’estate 2024. Una crescita sostenuta dall’impegno della compagnia irlandese con 5 aeromobili basati, per un investimento di 500 milioni di dollari. Ryanair festeggia così i 20 anni di attività in Puglia con l’operativo record per la summer season con oltre 800 voli settimanali su 80 rotte totali (57 a Bari e 23 a Brindisi. La compagnia, poi, lancia un appello a Regione a Governo Italiano annunciando che “c’è un’opportunità per la Puglia di garantire una crescita accelerata del numero di passeggeri e del turismo nei prossimi anni, a condizione che la Regione Puglia e il governo italiano aboliscano l’eccessiva addizionale comunale”, ha dichiarato Jason McGuinness, chief commercial di Ryanair che continua: “Se il Governo italiano dovesse abolire l’addizionale municipale, Ryanair risponderà con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, altri 20 milioni di passeggeri all’anno e oltre 250 nuove rotte”. “Ryanair – ha concluso Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia – è un partner commerciale strategico per lo sviluppo della connettività aerea da e per la Puglia”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author