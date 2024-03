Lavoro, Its e imprese fanno sistema

BARI – Approfondire le esigenze professionali delle aziende e mettere in contatto l’impresa con il mondo della formazione. Punta a questo l’incontro Its Accademy, una finestra sul mondo del lavoro, organizzato da Confindustria Puglia e UniCredit. Un confronto tra le parti – impresa, Its, studenti – che ha raccolto dagli imprenditori le indicazioni sulle competenze maggiormente richieste nei vari settori per creare percorsi formativi professionalizzanti sempre più rispondenti alle esigenze delle aziende.

Nella regione Puglia sei Its Academy sono stati in grado di erogare e portare a termine 26 percorsi, con la partecipazione di 767 iscritti e 508 diplomati (66,2% degli iscritti). A un anno dal diploma 412 diplomati (pari all’81,1%) hanno trovato lavoro. Di questi, 394 in un’area coerente con il percorso portato a termine

