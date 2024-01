Roma – Nei giorni scorsi è decaduto il precedente accordo di programma sulla costruzione dei nuovi ospedali pugliesi.

La Regione Puglia, non ha presentato, entro i tempi previsti (30 mesi), i progetti esecutivi.

Da qui, la necessità di dare una mano e non perdere ulteriore tempo ha spiegato, il sottosegretario alla salute, Marcello Gemmato che ha riunito i parlamentari pugliesi di centrodestra, che gli hanno sollecitato un incontro, e i

dirigenti del ministero per riavviare l’iter che consentirà alla Regione Puglia la possibilità di poter riutilizzare i 318 milioni di euro e ulteriori fondi per la realizzazione dei nuovi ospedali di

Maglie-Melpignano e Andria e per la ristrutturazione di parte del Policlinico di Foggia

