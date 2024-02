Nuovi direttori di macrostruttura si uniscono all’Asl di Brindisi

I dottori Arturo Oliva e Gabriele Argentieri sono ufficialmente entrati a far parte della direzione strategica dell’ASL di Brindisi: firmando il contratto, assumono rispettivamente i ruoli di direttore del distretto sociosanitario di Brindisi e responsabile del distretto sociosanitario di Francavilla Fontana. L’inizio delle loro attività è previsto già dalla prossima settimana.

“Queste nomine seguono un processo di selezione avviato in seguito al pensionamento dei precedenti direttori di distretto, evidenziando l’impegno della nostra direzione strategica nel garantire la continuità organizzativa attraverso il reclutamento di professionisti altamente qualificati. I dottori Oliva e Argentieri sono figure che rispecchiano la competenza e l’esperienza necessarie per guidare le rispettive macrostrutture”, commenta Tommaso Gioia, consigliere di Michele Emiliano per la sanità in Puglia.

“Con fiducia nel coordinamento efficace tra i nuovi direttori e la direzione strategica, ci aspettiamo che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi dell’ASL di Brindisi. Auguriamo a entrambi un grande successo nei loro nuovi incarichi, sottolineando l’importanza del loro contributo al servizio sanitario locale”, conclude Gioia.

