Nuoto: Nazionali FISDIR, GS Delfino nella top 5 d’Italia

Si sono svolti a Fermo, dal 19 al 21 Maggio, i campionati nazionali di nuoto e nuoto salvamento FISDIR ed ancora una volta il Gruppo Sportivo Delfino di Taranto ha ben figurato portando a casa ben 56 medaglie.

Sono 27 i podi conquistati dai ragazzi della associazione tarantina nella categoria “nuoto per salvamento” e addirittura 29 nella categoria “nuoto”. In totale tra le due discipline sono stati messe in bacheca 15 medaglie d’oro, 19 d’argento e 22 di bronzo. Nella categoria Coppa Italia e classifica società, grazie ai 7892 punti collezionati, è invece arrivato un prestigioso quinto posto, su 25 partecipanti.

Soddisfatto il presidente Giuseppe Fischetti che non nasconde la felicità per l’importante risultato ottenuto: “Il quinto posto a livello nazionale e le 56 medaglie conquistate ci riempiono d’orgoglio e ci danno la spinta per cercare di migliorare sempre e comunque. Dietro questi successi sportivi c’è un grande e duro lavoro quotidiano svolto negli anni e che in queste occasioni riesce a concretizzarsi regalando, in primis ai ragazzi, grandi soddisfazioni. Un grazie va, come al solito ai nostri tecnici, alle famiglie e a tutti i coloro che ci sostengono e che come noi hanno capito che il connubio sport-inclusione è, mai come ora, un connubio vincente!”.

