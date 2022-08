Benedetta Pilato stacca il biglietto per la finale dei 100 metri rana agli Europei di Roma. Nonostante un tempo più lento rispetto alla batteria vinta in mattinata, la tarantina è risultata comunque la migliore in assoluto con 1’06”16. “Sono soddisfatta, anche se un po’ stanca dopo aver dovuto tirare nella mattinata. Ho pagato anche la tensione, ma il tempo va bene”. Benedetta gareggerà per la medaglia d’oro: “Sarebbe perfetto nuotare con il tempo di stamattina, sarei anche meno stanca”.