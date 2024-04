Taranto 2026, Corte dei Conti libera i primi 170 milioni

Secondo fonti autorevoli, è stata raggiunta un’importante svolta nell’organizzazione dei XX Giochi del Mediterraneo a Taranto. L’approvazione della Corte dei Conti per il decreto che libera i primi 170 milioni di Euro è stata confermata. Questo significa che è imminente l’avvio delle gare per iniziare i lavori sulle strutture per le quali sono già stati redatti i progetti. La notizia è stata confermata da Massimo Ferrarese, commissario per i Giochi del Mediterraneo, che ha incontrato i sindaci di quattro comuni pronti a fornire supporto all’evento: San Giorgio Jonico, Sava, Francavilla Fontana e Oria.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author