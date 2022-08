“Il risultato ci soddisfa, ma siamo contenti soprattutto per la prestazione”. È l’analisi di Michele Mignani, tecnico del Bari, dopo il pari spettacolo con del “Tardini” con il Parma. “Il gol subito dopo appena due minuti poteva essere una mazzata, ma la squadra è stata brava a reagire dimostrando anche di saper soffrire. Con una compagine molto forte come il Parma, che sicuramente lotterà per le prime posizioni, siamo riusciti a fare la nostra partita: è sicuramente un test attendibile, ma sapersela giocare con tutti deve essere nel nostro dna. Il percorso è soltanto all’inizio, dobbiamo pensare di partita in partita senza cullarci, ma mantenendo l’equilibrio che ha fatto la differenza nella passata stagione. Il mercato? Tutte le squadre sono migliorabili, ma c’è ancora tempo e sono sicuro che il direttore stia lavorando per rinforzare il gruppo”.