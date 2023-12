Nuoto, Benedetta Pilato oro da record nei 50mt agli Europei (video)

Ai campionati Europei di nuoto di Otopeni (Romania), Benedetta Pilato ha conquistato l’oro nei 50 metri rana. La nuotatrice tarantina ha vinto con un eccezionale tempo di 28″86 (record dei campionati) diventando l’unica ad abbattere il “muro” dei 29″. Per completare il trionfo dell’Italia, Jasmine Nocentini ha ottenuto la medaglia di bronzo con un tempo di 29″41. “L’obiettivo era vincere, sono contenta per questo e lo sono ancora di più perché con questo tempo sono vicina a quei crono che avevo già fatto in passato. Sono tornata“, ha detto Benedetta Pilato a RaiSport HD.

