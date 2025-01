Novoli (LE), treni e bus straordinari per assistere alla Focara

Novoli (LE) – Il Salento tutto e la città di Novoli in particolare, si apprestano a vivere al meglio il primo grande evento dell’anno sul territorio provinciale, ma non solo. La Fòcara 2025 infatti è pronta a regalare la sua magia alle migliaia di persone che vogliono assistere al “fuoco buono” per eccellenza. Anche quest’anno quindi sarà possibile arrivare a Novoli da Lecce per essere presenti all’accensione della Fòcara con i treni straordinari messi a disposizione dalle Ferrovie del Sud Est. Grazie ad un accordo siglato con il Comune di Novoli è stato previsto, infatti, un incremento di treni da e per Novoli provenienti dalla Stazione di Lecce. In maniera dettaglia, per la giornata di giovedì 16 gennaio, sono previsti quattordici “treni aggiuntivi” Lecce-Novoli a partire dalle ore 14:00 e sino alle 1:00 del giorno successivo. Inoltre, sono previsti cinque “sostitutivi aggiuntivi” sulla direttrice Guagnano – Novoli, nella fascia oraria 19.00 – 23.00, sempre del 16 gennaio. Nella fascia oraria dalle ore 14:00 alle ore 01:00 del 17 gennaio invece l’offerta è di 24 treni e 11 sostitutivi, ovvero ordinari + straordinari. L’incremento di mezzi per e da Novoli non determinerà alcuna modifica all’offerta ferroviaria ordinaria.

