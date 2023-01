Non si fermano ad alt Carabinieri, 3 arresti nel barese

Tre georgiani di 48, 42 e 37 anni sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale in concorso. Nel tardo pomeriggio di martedì 10 gennaio, non si sono fermati all’alt dei Carabinieri e sono stati bloccati dai militari dopo un lungo inseguimento per le vie di Palo del Colle (Bari), quando la loro auto è finita contro un’altra vettura parcheggiata. Nell’impatto nessuno ha riportato ferite.

