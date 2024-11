Nomine UE: Mattarella sostiene la candidatura di Fitto

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è sceso in campo per sostenere la candidatura di Raffaele Fitto in ambito europeo. Al termine di un colloquio tenutosi al Quirinale, Mattarella ha espresso a Fitto i propri auguri per l’incarico, definito “così importante per l’Italia”. L’intervento del Presidente arriva dopo lo stallo nelle nomine europee, in particolare sulla figura di Fitto e quella del candidato spagnolo Ribera.

Nel frattempo, la premier Giorgia Meloni ha criticato duramente la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein: “Da giorni le chiedo di dichiarare la posizione ufficiale del PD. Non deve rispondere a me, ma ai cittadini italiani, le persone serie fanno così”.

Sullo sfondo, la cosiddetta maggioranza Ursula mostra segni di rottura, dividendo nuovamente le posizioni sulla legge contro la deforestazione.

